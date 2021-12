– Nehéz sorozat előtt állunk – mondta Zsivko Gocics, a szolnoki csapat vezetőedzője. – Négy meccs biztos, de mi ötöt szeretnénk játszani decemberben, tehát a kupadöntőről sem akarunk lemaradni. Ennyire azonban nem gondolkozunk előre, hiszen mérkőzésről mérkőzésre készülünk. Egyelőre a BVSC elleni összecsapásra koncentrálunk. Nehéz csatára számítunk, hiszen jól összerakott társaság a BVSC, idén a Fradit és a Vasast is megszorongatták. Tavaly is nagyon megküzdöttünk velük, most is hasonlóan kemény összecsapásra számítunk.