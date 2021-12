A MÁV inkább a bal oldalon volt aktív, s az első félidei legnagyobb lehetősége is a pálya ezen részén alakult ki: az addig is jól játszó Rokszin Ádám indult meg, megverte védőjét a tizenhatoson belül, viszont hét méterről fölé bombázott. Pár perccel később viszont a hazaiak kerültek helyzetbe, melyet ki is használtak: eltolódott a vendégvédelem, így Mocsi Attila passza után Kiss Bence üresen kapta a labdát tíz méterre a kaputól, és higgadtan a jobb alsóba lőtt (1–0).