Úgy készült az idei utolsó mérkőzésére a szolnoki együttes, hogy ezt megelőzően tíz meccsen nem tudta győztesen elhagyni a labdát. Valószínűleg Csábi József vezetőedző emiatt (is) küldött támadószellemű csapatot a pályára, ugyanis három csatár is volt a kezdőben, Irmes Dávid, Lakatos István és Tóth László. Jól is rajtolt a találkozón a kék-fehér gárda, először Rokszin Ádám lőtt távolról, majd Irmes maradt le az ötösön egy bepasszról. Ezt követően a játék áttevődött a mezőnybe, s nem igazán alakultak ki a helyzetek. Aztán a 34. percben vendégziccert láthatott a nem túl nagy számú közönség, de Irmes hat méterről nem tudta átemelni Prokop Rostislavot. A szünet előtt pedig Tóth László került oda a hazai kapu elé, de a támadó lövésébe belevetődtek.