Kijelenthető, hogy a Tiszafüred és a Kazincbarcika összecsapásán már csak a tabellán elfoglalt helyek miatt is a vendégcsapat az esélyesebb, de a két gárda formája és a keret erőssége között is nagy a különbség. A TVSE trénerének, Dorcsák Zoltánnak a helyzetét továbbra is betegségek, illetve sérülések nehezítik, ugyanakkor jó hír, hogy Szabó Viktor és Háda Zoltán újra bevethető. Az előző fordulóban – a pályaedzővel, Tóth Tiborral a soraiban kiálló – Füred a dobogóra pályázó Hajdúszoboszló dolgát csak megnehezíteni tudta, s egyébként az elmúlt hét meccséből ötöt elveszített. A vendégek ugyanezen időszak alatt csak kétszer nem tudtak nyerni, legutóbb 3–3-at játszottak a Békéscsaba II.-vel.