– Még mielőtt bárki is pánikba esne, hogy kiárusítást tartunk, szeretnék megnyugtatni mindenkit, Erdős Gábor, aki a csapat egyik motorja, vagy éppen az együttes rutinos, kiváló adottságú csapatkapitánya, Szőllősi Ferenc a tavasszal is csapatunkat erősíti majd. Ugyanakkor három 2005-ös fiatal tehetségünk, Varga László, Donkó Ádám és Peredi Dárius a jövőben a felnőttgárdával fog készülni. Nem titok, hogy továbbhaladva a tavaly megkezdett úton, szeretnénk egyre több jászsági játékost a keretünkben tudni, s ezzel együtt folyamatosan csökkenteni a kiadásainkat, azonban a „megszorítások” ellenére is az a célunk, hogy minél erősebb, ütőképesebb maradjon tavaszra az együttes – zárta mondandóját a vezető.