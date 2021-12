– Akkor leszünk jó csapat és akkor leszek elégedett, ha ellenfeleinket 60-70 ponton tartjuk majd – mondta a lefújás után Földi Sándor, a JKSE edzője. – A győzelemmel elégedett vagyok, de a játékunkban még ma is sok volt a hiba. Védekezésünk sem állt még teljesen össze, s támadásban is sokat hibáztunk. Igaz, a harmadik negyed végére eldőlt a találkozó, de a záró tíz percben szétesett a játékunk. Jellemző ránk sajnos, hogy felépítünk egy 10-15 pontos előnyt, utána azonnal csökken a koncentrációnk. Ebben mindenképpen javulnunk kell. Két nagyon nehéz mérkőzésünk van még idén, de remélem, hogy azokon Chester Lewis is rendelkezésünkre áll már, az ő játéka nagyon fontos a csapat számára.