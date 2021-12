Érdekesség, hogy az elmúlt kiírásban is ez a négy csapat jutott a négy közé, igen ám, de közbeszólt a Covid, több játékosa is megbetegedett az OSC-nek, ezért visszaléptek a küzdelmektől. A szövetség pedig a legjobb negyeddöntős kiesőt, a BVSC-t sorolta be az elődöntőbe, amelyben 11–5-re nyert a Dózsa.

A másik ágon a Fradi 13–9-re győzte le a Vasast. A Szolnok–Ferencváros fináléban, amit tavaly szeptember 29-én, a Margitszigeten több mint négyezer szurkoló előtt rendeztek, sokáig emlékezetes, nagy csatában, 13–13-as rendes játékidő után a zöld-fehérek 6–5-re megnyerték az ötöspárbajt. A négy együttes közül, mint említettük, a Ferencváros tavaly, a Szolnok 2018-ban, a Vasas 2010-ben, míg az OSC 1974-ben nyerte meg utoljára a honi kupát.