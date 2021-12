– A december végi keretben lényegében csak fiatalok szerepelnek – árulta el Märcz Tamás a honi szövetség honlapjának. – Leginkább olyan játékosok alkotják ezt a keretet, akik már nem utánpótlás-válogatottak, de jó eséllyel pályáznak arra, hogy fontos tagjai legyenek a felnőttválogatott­nak a jövőben.

Több olyan fiatal vízilabdázó is kapott meghívót, aki már korábban hivatalos mérkőzéseken is szerepelt, de még nem vagy csak kevés szerepet kapott a nagy tornákon.

– Tőlük azt várom, hogy kicsit átmenetet képezzenek a nagy és a fiatal keret között, hiszen ők a januárra is meghívót kaptak. A felnőttek januári csoportja egyáltalán nem zárt. Ez azt jelenti, hogy amennyiben valakit szükségesnek vagy érdemesnek találok, az még csatlakozik majd a januári edzésnapokra is. Terveim szerint egy-két játékossal még mindenképpen szeretném bővíteni a most kijelölt keretet, erről majd a decemberi edzések után döntök.

A januári válogatott keretben már többször bizonyított játékosok szerepelnek, akik minden bizonnyal a közeljövőben a csapatunk gerincét adhatják. Decemberben négy Dózsa-játékosra számít a szövetségi kapitány, Kona­rik Ákosra, Nagy Ádámra, Szeghal­mi Zsomborra és Teleki Andrásra. Az előbbi két pólós januárban is a válogatottal tart, s hozzájuk csatlakozik majd az olimpiai bronzérmes Angyal Dániel.