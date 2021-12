– Persze. Bár 24-ét és 25-ét még Szombathelyen töltjük, de karácsony másnapján hazautazunk Jászberénybe nagyjából egy hétre. Édesanyám természetesen rengeteget süt-főz, ami elég mély nyomot hagy a hasunkon, így reggelente többször kimegyek futni a Zagyva-gátra. (nevet) Sokat járunk a jégpályára is ilyenkor, illetve részt veszek egy kispályás focitornán. A Mátrába is fel szoktunk menni, ahol a gyerekek szívesen boboznak, szánkóznak. Sajnos a nagymamám kórházba került, így őt most nem biztos, hogy láthatom, ellenben az unokaöcsémmel és az unokanővéremmel mindenképp találkozunk. Édesapámmal pedig alaposan átbeszéljük az elmúlt versenyévad történéseit, mivel róla tudni kell, hogy postagalambász.