– Január első hetében, heti egy tréninggel kezdtük meg a felkészülést a február 19-i rajtra, amely a héten már bővülni fog plusz egy foglalkozással. Szervezés alatt van pár edzőmérkőzés is, amelyeket a bajnokság előtti egy-két hétben játszanánk, de a Covid megnehezíti ezeknek a szervezését, ráadásul minket is elért a betegséghullám, ami kihatással van a létszámra is, és így azért nehéz tervezni, mindenesetre bízunk benne, hogy gond nélkül el tudunk rajtolni.

A célunk az első hat legjobb csapat közé kerülni és ezzel bennmaradni, stabil középcsapatként, hiszen tizenkét éve itt szerepelünk, és szeretnénk is itt folytatni a továbbiakban is.

– Ősszel sajnos balszerencsések voltunk, sok olyan meccs volt, amin egy gól döntött, vagy épp egy apró nüansz, és most ott vagyunk, hogy nem tudjuk, hogy a tavasz mit hoz, de szerencsével akár az első négy között is lehetünk. A húsz fős keretünkben négy ifista is helyet kapott, a legnagyobb erősítés számunkra, hogy ezzel a kerettel folytatjuk a tavasszal is – sorolta a vezető.