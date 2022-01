Kezdjük a vendégekkel, akik meglehetősen rapszodikusan szerepelnek a mostani szezonban. Otthonukban többek között kikaptak a Kecskeméttől, a Pakstól, a DEAC-tól és az Olajtól is, idegenben viszont nyertek a listavezető Fal­co otthonában. Nem csoda, hogy a vártnál gyengébb szereplést kö­vetően megváltak szlovén ve­zetőedzőjüktől, De­jan Mi­hevc­től. A helyére a Körmendről is ismert Matthias Zollnert szer­ződtették. A német szakvezető irányításával is bakiztak már egy jó párszor, igaz, legutóbb győztek Kecskeméten.