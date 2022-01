Amit eddig is sejteni lehetett – az edzőmérkőzéseken pályára lépők alapján –, az mára biztossá vált: a szolnoki csapatban folytatja pályafutását Busa Bence, Hegedűs Lajos és Hleba Tamás.

Csütörtökön mindhárom játékost beregisztrálták a Tisza-parti klubhoz az MLSZ rendszerében.

A kék-fehéreket védekező középpályásként erősíti majd a pálya tengelyében Hleba Tamás, aki ősszel Nyíregyházán futballozott, ám kevés lehetőséget kapott, csupán egy bajnoki mérkőzésen jutott szóhoz – bár hozzá kell tenni, ebben közrejátszott az is, hogy nyáron, majd szeptemberben is meg kellett műteni, miután egy közlekedési balesetben megsérült a válla. A 24 éves futballista előtte viszont Szentlőrincen alapembernek számított Szentlőrincen, az NB II. akkori újoncánál.

Hegedűs Lajos Fotó: Meder István/Nemzeti Sport

Szintén Nyíregyházán játszott legutóbb Hegedűs Lajos, aki novemberben csatlakozott a Szpari keretéhez, ahol így a szezon végén hat találkozón védett. Korábban Pakson, a Puskás Akadémiánál és az MTK-ban is szerepelt a rutinos, 34 esztendős kapus, aki 240 mérkőzésen lépett pályára az élvonalban. Emellett 2020-ban a magyar válogatottba is meghívót kapott Marco Rossi szövetségi kapitánytól, így a Bulgária (3–1) elleni Európa-bajnoki pótselejtezőn, valamint a Szerbia (1–0) és Oroszország (0–0) elleni Nemzetek Ligája-találkozón is ott lehetett a cserék között között.

Busa Bence a harmadosztályú FC Dabas együttesétől érkezik Szolnokra, a 27 éves, szegedi származású támadó ősszel 19 meccsen 11 gólt szerzett az NB III. Közép-csoportjában.

Emellett négyre nőtt a távozók száma a MÁV-nál: Berdó Péter (Hajdúszoboszló) és Molnár Róbert (ESMTK) után a 29 éves csatár, Vólent Roland is máshol folytatja pályafutását, illetve a 21 esztendős kapus, Csáki Kálmán kölcsönben a harmadosztályban, Törökszentmiklóson véd a a következő félszezonban.

A kieső helyen álló szolnoki csapat vasárnap rajtol az NB II. tavaszi idényében, 13 órától fogadja majd a 17. helyezett Budaörsöt.