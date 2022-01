Mint korábban is írtuk, ez a klubmodell üde kivételnek számít a mezőnyben, hiszen az NB I.-es gárdák döntő többsége már külföldi játékosokat is foglalkoztat. A lélegzetvételnyi szünetet követően Gulyás Ferenc legénysége a vezetőedző elmondása szerint három meghatározó összecsapás előtt áll, melyek alapjaiban meghatározhatják a folytatást. A fiatal együttes célja nem kevesebb, mint az első három közé jutás, ami nem ígérkezik egyszerű feladatnak, hiszen az éllovas székesfehérvári MÁV Előre SC mögött álló Dág, és a Szeged is kiváló játékerőt képvisel. Ennek érdekében a felkészülést is megnyújtotta a szakmai stáb, melynek eredményeként a terveik szerint a nehezebb találkozókon is megfelelő teljesítményt tudnak majd nyújtani.