A találkozón aztán nehéz volt megállapítani, melyik edző mit szeretne játszatni csapatával, ugyanis akkora volt a szél, hogy az alapjaiban határozta meg a játék képét. Majd Sajbán Miklós szerencsés szabadrúgásgóljával hamar vezetést szereztek a vendégek (0–1), amiben sajnos benne volt a MÁV új kapusa, Hegedűs Lajos. Borult is az eredeti terv, mivel a Budaörs visszaállt védekezni, a hazaiak számára pedig még nehezebbé vált fogást találni ellenfelükön. Nem is igazán sikerült helyzeteket kialakítania a Szolnoknak, ám a szünet előtt így is majdnem összejött az egyenlítés, de Lakatos Csaba a kapu torkából fölé fejelt.