Az esélyesség terhével

A téli eredményeiket megvizsgálva kijelenthetjük, hogy az alaposan megfiatalodott és átalakult Jászberény sikeres, két és fél hónapon át tartó felkészülésen van túl. Dacára annak, hogy a költségvetési megszigorítások miatt kénytelenek voltak megválni több meghatározó futballistájuktól (Bo­ni­ca Sebastian, Aranyos Mózes, Asztalos Dávid és Kop­permann Robin) is.

Ez betudható a jól sikerült új igazolásoknak is, ugyanakkor Német Gyula edző több saját nevelésű fiatalnak is bizonyítási lehetőséget adott, akik a jelek szerint éltek is az eséllyel, ezáltal egy ideális (kor)összetételű gárda alakult ki .

Érkezett a kapusposztra két, egykoron a JFC-t erősítő hálóőr: Menczeles Iván Nyíregyházáról, Papp Norbert Nagykátáról tért vissza. Mellettük a több poszton bevethető, legutóbb a Jászfényszaruban futballozó Németh Norbertet szerezték meg, valamint a színeikben folytatja a Herédről igazolt, támadóposzton bevethető Balla Zoltán is. Az alapozás keretein belül hét edzőmeccsen léptek pályára, melyeken egy döntetlen és egy vereség mellett öt győzelmet értek el, ráadásul a gólkülönbségük (17–6) is impozánsra sikeredett. Felkészülésüket betegség, illetve sérülés nem hátráltatta, s nyugodt körülmények között készülhettek. A 7. helyen telelő együttes a kiesés ellen menekülő Hidasnémetit fogadja, mellyel ősszel 1–1-es döntetlent játszott. A vendégcsapat ugyan erősödött az őszhöz képest, de nem tűnik megoldhatatlan feladatnak a legyőzésük.

Kiélezett meccs várható

A Dorcsák Zoltán dirigálta Tiszafüred az ősz végére létszámilag teljesen elfogyott, mivel több sérülés és betegség is elérte őket. Többek között emiatt is szükségük volt néhány új igazolásra:

érkezett a védelembe Illés Rihárd Szegedről, a középpályára Bódis István Hajdúszoboszlóról, míg a támadósort a Szegedről érkező Bojtos Tamás, a legutóbb Salgótarjánban játszó Skulka Botond, valamint a Tiszaföldvártól elköszönő Ábel Péter erősíti a továbbiakban.

Mindeközben csak két futballista távozott, Harsányi Zoltán, illetve Tóth Nándor személyében. A kiesőzóna előtt tanyázó Füred felkészülése meglehetősen vegyesre sikeredett, hiszen a hét lejátszott gyakorlómérkőzésén mindössze egyszer tudott nyerni, kétszer döntetlent játszott, míg négyszer kikapott. A eredménysor is jól mutatja a csapat hektikusságát, ugyanakkor többször jó teljesítményt nyújtottak, és csak apró figyelmetlenségen múlott egy-egy meccs kimenetele.

Mindenesetre intő jel lehet számukra, hogy mindössze négyszer voltak eredményesek az egyébként jónak mondható tíz kapott gól mellett.

A TVSE a Békéscsaba II. ellen kezd, mely nem ígérkezik könnyű ütközetnek számukra, ugyanis Háda Zoltánra és Fehér Zsoltra eltiltás miatt nem számíthat a szakmai stáb. Előző találkozásukat 4–2-re a békésiek nyerték, amelyet a 14 gólos Illyés Tamás erősít, veszélyes játékára érdemes lesz odafigyelni.

Élcsapathoz látogatnak

A télen edzőváltáson átesett TFC – a Kisvárda U19-es csapatához távozó Török Lászlót Gergely Mátyás váltotta – zökkenőmentesebb felkészülésben bízott. A járvány őket is elérte, és több sérülés is hátráltatta az amúgy is szűk kerettel rendelkező gárdát. Mindezek ellenére az új szakmai stáb a tervezett munkát elvégezte, s úgy tűnik, sikerült megerősíteniük a csapatot is.

Érkezett két középpályás, Orovecz Ádám és Katona György Hódmezővásárhelyről, a több pozícióban bevethető Tóth Nándor Tiszafüredről, a támadó Perlaki Szilárdot az Örkény gárdájától igazolták le, valamint a Szolnoki MÁV-tól fél évre kölcsönvett fiatal kapus, Csáki Kálmán is a miklósiaknál szerepel.

Távozó is akadt, Szántó Bence, Bencze Zoltán, valamint a két kapus: Berta Csaba és Haris Ádám is máshol folytatja pályafutását. Érdekesség, hogy a bajnokságot elkezdő együttesből immár kilenc (!) játékos nincs a TFC kötelékében... A törökszentmiklósiak öt edzőmeccset játszottak, mérlegük: két győzelem, két vereség és egy döntetlen, nyolc rúgott és kilenc kapott gól. Hétvégén nehéz mérkőzés vár a formálódó Gergely-legénységre, mivel a Sándor Tamás vezette, harmadik helyen álló DEAC-hoz látogat. Az első találkozásukkor a Miklós otthonában 4–0-s, magabiztos hajdúsági győzelem született. A TFC keretében Lakatos Ki­rill eltiltott, Gusztafik Péter és Kiss Csaba játéka pedig kérdéses, ugyanakkor a hazaiak sem teljes létszámmal készülnek. Párosítások: Hajdúszoboszló–Újpest II., Békéscsaba II.–Tiszafüredi VSE, 11.00, Jászberényi FC–Hidasnémeti VSC, DEAC–Törökszentmiklósi FC-Veteriner, BKV Előre–DVTK II., Kisvárda II.–Salgótarján, Eger–Sényő, Tiszaújváros–Tállya, Putnok–Füzesgyarmat, 14.00, Kazincbarcika–DVSC II., 16.00.