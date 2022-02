A két élcsapat első – martfűi – találkozása egyenlő erők küzdelmét hozta, melyet akkor a házigazda Martfű nyert meg 2–1-re. Most is hasonlóan szoros összecsapás várható, de a keretek minőségét látva a szép megmozdulásokban sem lesz hiány. Ráadásul mindkét együttes jó formában, magabiztos győzelemmel kezdte meg a tavaszi küzdelmeket. Mint ahogy korábban beszámoltunk róla, a télen edzőváltás történt Tószegen: a Szolnoki MÁV-hoz távozó Viola Kálmán helyét a korábbi csapatkapitány – korábban az ifjúsági és a női csapatot is trenírozó – Kiss Balázs vette át, aki ezentúl már csak a pálya széléről fog irányítani. A tószegiek felkészülését a pandémia is nehezítette, de összességében jó alapozáson vannak túl. Heti három edzés mellett tesztmeccseken is pályára léptek, melyek többnyire az ő sikerüket hozta. A pihenőidőszakban mindössze Kállai Márk csatlakozott a keretükhöz Abonyból, aki a széleken bevethető, távozójuk nem volt. Sérültjük annál inkább, ugyanakkor Bába Tibor felépülőben van, ahogyan a fiatal Tárnai Bálint is, valamint Monoki Péter is maródi. Eltiltottjuk nincs.