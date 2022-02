MEZŐTÚR–KUNSZENTMÁRTON 1–1 (0–1)

Mezőtúr, 80 néző. Vezette: Skultéti Csaba.

Mezőtúr: Török – BONTO­VICS, Pesti, Kántor, Bodo­rik (Erdősi), Patkós (Kormos), FARKAS, UJLAKÁNY, Rácz (Juhász), Nagy, Szikora. Edző: Erdősi Gyula.

Kunszentmárton: GÖMÖRI – VINCZE, SZELINDI, SZA­BADOS, KIRI, HATÁR, MOLNÁR, LÉGRÁDI, KÉZSMÁRKI, SZABÓ, SÜTŐ (Kiss).

Edző: Ja­ni­ga László.

Az alacsony színvonalú mérkőzésre rányomta a bélyegét a nagy szél, melyen a hazai csapat alulmúlta önmagát. Ennek ellenére még így is megnyerhette volna az összecsapást.

Gólszerzők: Ujlakány (60.), ill. Szabados (14.).

Erdősi Gyula: – A múlt héthez képest hatalmas csalódás a mai találkozó, pedig semmi másról nem beszéltem a csapatomnak, csak arról, hogy akkor tudunk a jó úton maradni, ha ugyanazzal az alázattal, fegyelemmel és hallatlan győzni akarással lépünk pályára. Ez ma nem történt meg.

Janiga László: – Jó ellenfél ellen nagy eredményt értünk el. Elismerésem a fúknak!

Tudósított: Erdősi Gyula

JVSE-ROSENBERGER–JÁSZFÉNYSZARU 1–0 (1–0)

Jászárokszállás, 80 néző. Vezette: Bán János.

Jászárokszállás: FARKAS – SERES, NAGY B., NAGY F., RÉDEI, KASZAB Á., KOCSIS (Petrányi), FORGÓ (SZABÓ B.), KASZAB L. (CZUCZOR), BORDÁS (Polyák), HÁJOS (Szepes).

Edző: Papp Tamás

Jászfényszaru: Kovács – Lakatos M. (Bartalis), Pencz­ner V., Balogh, Bóta, Vaszics­ku, Prága (Szívós), Penczner L., Drá­vucz, Szabó M. (Péter), Dancs.

Edző: Kemecsi László.

A hazaiak fegyelmezett védekező munkájukkal a kevés helyzetük ellenére is megérdemelten tartották otthon a három pontot.

Gólszerző: Seres (28.).

Papp Tamás: – A mai győzelem az igazi csapatmunka diadala volt.

Kemecsi László: – Óriási mezőnyfölényben játszva sem tudtunk nyerni az egyetlen helyzetét kihasználó, tíz emberrel védekező hazai csapat ellen. Tudósított: Kiss Jenő

TISZAPÜSPÖKI–KUNHEGYES 4–2 (2–0)

Tiszapüspöki, 150 néző. Vezette: Szabó József.

Tiszapüspöki: PÓCS – KU­TUS, KADA, Lukács R. (Lukács D.), Pintér (Polyák), SZEDLÁK, Ferge (Deák), RAB, KA­RIKÓ, LÓLÉ (Nagy), FARKAS.

Edző: Lukács Kálmán.

Kunhegyes: Kormány – Szőke, Tyukodi A., MESTER, SZABÓ, Csörögi, Rózsa (KOVÁCS), Sztojka (Kis), Soós, Fábián, Balajti (Tyukodi N.).

Edző: Faragó Attila.

A jó iramú mérkőzésen sok gólhelyzetet láthatott a kilátogató lelkes szurkolótábor. Ilyen különbséggel is megérdemelten nyert a hazai gárda a lelkes vendégcsapat ellen.

Gólszerzők: Szedlák 2 (4., 50.), Lukács D. (37.), Pintér (78.), ill. Tyukodi A. (74.), Szabó (77.).

Lukács Kálmán: – Az első félidőben minimum öt góllal kellett volna vezetnünk, így a végén majdnem szoros lett. Ha berúgjuk a helyzeteinket, két számjegyű is lehetett volna a győzelmünk. Reméljük, hogy rátértünk a győztes útra. Elismerésem a srácoknak!

Faragó Attila: – Ezt a mérkőzést már az öltözőben elvesztettük. Remélem, nem csak én szégyellem magamat.

Tudósított: Lukács Kálmán

RÁKÓCZIFALVA–TISZAFÖLDVÁR 1–7 (1–3)

Rákóczifalva, 130 néző. Vezette: Pálinkás Donát Ferenc.

Rákóczifalva: Kiss – Kómár (Ürögdi), Szakali, Kecskés, Gáspár (Balogh), Major (Kocsis), Trecskó, Szokolai (Szabó), Varga, Fűzi, Győr.

Edző: Ruskó Zsolt.

Tiszaföldvár: GERHÁT – Pápai, Ludánszki (Danku), Borgulya, Pácsa (Kovács), BÓDAI, Huszka (Szőke), Sipos, KRIS­KA (Palatinusz), Pataki, Balla.

Edző: Virágh Ferenc.

A fiatal hazai csapat a mai napon nem volt egy súlycsoportban a jó erőkből álló vendégekkel.

Gólszerzők: Győr (30.), ill. Kriska 5 (14., 28., 51., 52., 55.), Ludánszki (46.), Bódai (75.).

Ruskó Zsolt: – Nem tudtuk a mai napon megnehezíteni a Tiszaföldvár dolgát, amely minden hibánkat kihasználta, így megérdemelt győzelmet aratott.

Virágh Ferenc: – Jól kezdtünk, több lehetőségünk is adódott, melyekből kettőt értékesítettünk is. Később kicsit küzdöttünk az elemekkel, bele is aludtunk a mérkőzésbe, ekkor szerzett gólt az ellenfél. A mai napon Kriska Norbert jelentette a különbséget, és ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a csapat sikeresen vette az akadályt.

Tudósított: Ruskó Zsolt