A hevesi főváros együttese az elmúlt évadban a nyolcadik helyen zárt, most is ugyanabban a pozícióban tanyáznak. A tabellára tekintve egy helyet tudnak előrelépni, ellenben ha nem figyelnek, könnyen visszacsúszhatnak a tizedik pozícióba. Az elmúlt naptári évet négy egymást követő győzelemmel zárták, az ideit viszont négy vereséggel nyitották. Nyilván nem a Fradi és a Vasas elleni vereséget fájlalják, hanem azt, hogy kikaptak az UVSE-től és a Debrecentől is.