A múlt vasárnapi, 21. fordulóban 1–0-ra kikapott a MÁV a Budaörstől, egy közvetlen riválistól, ráadásul hazai pályán, tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy se a játékosok, se a szurkolók nem ilyen tavaszi rajtról álmodtak. Persze messze még a szezon vége, 17 mérkőzés vár a csapatra, azaz bőven van lehetőség javítani, s kiharcolni a bennmaradást. Ebben lehet a klub segítségére a 34 esztendős kapus, Hegedűs Lajos, aki elég hányattatott hónapokon van túl.

Épp augusztus 31-én, az átigazolási időszak utolsó napján bontottunk szerződést Pakson, és már nem igazán lehetett új csapatot találni, hiszen minden klubnak kész volt a kerete, ha a kapusokat nézzük – nyilatkozta hírportálunknak a 188 centiméter magas hálóőr.

– November elején jött a nyíregyházi lehetőség, Feczkó Tamás nagyon szerette volna, ha csatlakozom hozzájuk arra a hat őszi meccsre. Ennyiben állapodtunk meg első körben, viszont a folytatás elmaradt, nem hosszabbítottak velem szerződést. A januári átigazolási időszakban pedig jött a szolnoki megkeresés, ami szimpatikus volt, ezért is tudtunk könnyen megegyezni. Mint ismert, a szolnoki klub jelenleg nem a bőséges anyagi lehetőségeiről ismert, így nyilván nem a pénz győzte meg a kapust, hogy a kék-fehérekhez szerződjön, sokkal inkább az, hogy a Tisza-parti egyletnél tényleg számítanak rá.

– Nyilván azt tudni kell, hogy kapusok terén januárban sem volt nagy mozgás a piacon, ami természetesen leszűkíti a lehetőségeket. Azonban ami ennél is fontosabb, hogy azt éreztem, Szolnokon nagyon szeretnék, ha odaigazolnék, és ez jólesett. Az pedig külön motivál, hogy a kiesés ellen kell küzdeni – voltam már hasonló helyzetben –, mivel szeretem a kihívásokat. Ez egy komoly belső késztetés számomra, hogy segítsek a klubnak kiharcolni a bennmaradást – folytatta.

Hegedűs vasárnap debütált új csapatában, de az első meccs nem a tervek szerint alakult, ráadásul a budaörsi gólnál a szél is megtréfálta a fővárosi származású kapust.

Mostoha körülmények fogadtak minket, óriási volt a szél – majd rátért a konkrét esetre is.

– Nehéz szituáció volt. A támadó nagyon jól rúgta be a szabadrúgást, fejmagasságban, és úgy éreztem, a védő ki tudja fejelni, de a szél rendkívül becsapós volt, hozta-vitte a labdát. Vártam, hogy mi lesz, belecsúsztat-e valaki, de mindenki feje fölött átszállt a játékszer az ötös magasságában, majd pont előttem lepattant, amit nem sikerült lereagálnom. Sajnos ezen a mérkőzésen nem volt szerencsénk, nekünk az ehhez hasonló helyzetek nem mentek be. Nyilván mindenki tisztában van vele, hogy a csapat legfőbb feladata a bennmaradás kiharcolása, és a kapus elmondta, számára is ez a legfontosabb, egyéni célokat ezúttal nem tűzött ki magának.

Most csak arra koncentrálok, hogy bármi áron, de bennmaradjunk az NB II.-ben, nem az a lényeg, hogy hány meccset hozok le kapott gól nélkül. Mindenkinek a csapat érdekeit kell szem előtt tartania most – fűzte hozzá.

Vasárnap 14 órától Soroksáron lép pályára a MÁV FC, mely mérkőzés szintén egy kiesési rangadónak fogható fel. Az biztos, hogy a vereséget el kell kerülni, s leginkább egy győzelem érne sokat.

– Reméljük, a folytatás ennél jobb lesz. A hétvégén már bizonyíthatjuk, hogy normális pályán és körülmények között sokkal többre vagyunk képesek. Természetesen nem szabad a játéktérre fogni a vereséget, ez nem lehet kibúvó, hiszen a szezon végén úgyis csak az számít, mely együttesek fölött húzzák meg a vonalat. Vasárnap is az lesz a legfontosabb, hogy bármilyen mérkőzést is játszunk majd, begyűjtsük a három pontot. Nem a szép játék a lényeg most, hanem az eredmény – tette még hozzá Hegedűs.