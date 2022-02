Végig fej fej mellett haladtak a felek, a végjátékban Velkey János triplájára nem tudtak válaszolni a fővárosiak, így a JKSE nyerte a rangadót.



– Támadásban folyamatosabban kell játszanunk, többet kell passzolnunk és több pontot kell szereznünk – értékelt Földi Sándor, a JKSE edzője. – A védekezésünkkel elégedett vagyok, mert egy nagyon jó csapat ellen játszottunk. Az ilyen egy labdás mérkőzésen az is sokat számít, hogy kinek lesz szerencséje a végén. Az utolsó 2,6 másodpercben voltak furcsa játékvezetői ítéletek, de nekünk nem szabad ezekkel foglalkozni. Sok problémával küzdünk, hiszen Chester Lewis és Kucsora Csaba is sérülten vállalta a játékot, míg Uros Rosicot, aki éppen hogy felépült, bokasérülés miatt a meccs közben el is vesztettük. Fekete Dávid pedig továbbra is betegeskedik.

Két nehéz mérkőzésünk jön, hiszen kedden a Veszprémet, pénteken a Nagykőröst fogadjuk.

– Köszönjük, hogy ilyen sokat jöttek ki a mérkőzésre és végig biztatták a csapatot. Ez nagyon sokat számított a fiúknak, s erre a támogatásra a folytatásban is szükségünk lesz.



Győzelmével tartja második helyét a tabellán a berényi alakulat, amely kedden 17.30-kor a Veszprémet fogadja.



Jászberényi KSE–Bp. Honvéd 76–75 (20–20, 20–16, 17–21, 19–18)



Jászberény, Belvárosi Játékcsarnok, 400 néző. V: Lengyel A., Sörlei, Domán-

Jászberény: LEWIS 16/6, Nagy S. 6/6, VELKEY 20/12, DJUKICS 16/9, Olasz 10.. Csere:, Meleg 4, Kucsora 2, Homoki 2, Várbíró, Rosic. Edző: Földi Sándor.