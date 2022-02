– Gyerekkorom óta a sport tölti ki a mindennapjaimat. Ez sosem volt kényszer, mindig nagyon vártam, hogy vége legyen a tanításnak, és mehessek edzésre – kezdi Jobbágy Gergő.

– A Kováts Mihály általános iskola akkor még sporttagozattal működött, és én főleg labdajátékokban mérettem meg magam. Az első sikereimet még édesanyámmal és Örlős Zoltán edzővel értem el kosárlabdában. Ezért is jelentkeztem évek múltán a nyíregyházi főiskolára, ahol az NB I.-es utánpótlás-kézicsapatba is beverekedtem magam. A főiskola után az egyetemet is itt kezdtem el, közben a kisgyermekeknek szivacskézilabdát oktattam. Diploma után véletlen folytán lett állásom Karcagon, akkor ment el a testnevelő a Kiskulcsosi iskolából.

Amikor szeptember 1-jén beléptem a kapun, magas elvárásaim voltak magammal szemben, hiszen a Jobbágy név kötelez – édesanyám és húgom, a két Sára is tanított itt

– magyarázza a fiatal pedagógus.

– Hetedik éve dolgozom itt, mellette edzősködöm és játszom a Sütő Kézisuliban. Akikkel kezdtem, azok a tanítványaim már nyolcadikosok, másik edző vette át őket, én alsósokkal és az U15-ös leánycsapattal foglalkozom.

Amikor a nagyok edzésein látom, hogy olyan mozdulatokat csinálnak, amiket korábban én tanítottam nekik, vagy tőlem lestek el, az hatalmas boldogsággal tölti el a szívemet, igazából ez az értelme az egésznek

– vélekedik Jobbágy Gergő, aki testnevelőként igyekszik megszerettetni a mozgást tanítványaival.

Másik tárgya, a földrajz is kézenfekvő, mivel imád utazni, iskolásként nyaranta vonatra szállt, és elindult felfedezni hazánkat. Később Ausztria, Szlovákia és Románia felé vette az irányt, illetve sokat túrázott szüleivel, például a Magas-Tátrában, ahová már tanítványait is elvitte.

Arra törekszem, hogy ne csak a száraz tananyagot adjam át. A mai gyerekek nagyon vizuálisak, szeretik, ha képet kaphatnak egy adott tájról, így fotókat mutogatok nekik az utazásaimról, ezáltal sokkal szívesebben tanulják a földrajzot.

– Ötödikes osztályt kaptam, tele aranyos, ügyes diákkal – avat be Gergő, aki szenteste tudatta családjával, hogy januárban díjat vehet át, amire egyáltalán nem számított, de köszöni mindenkinek, aki érdemesnek találta rá.

– Örülök, hogy a díjátadón a párom és a szüleim is ott lehettek, és az külön boldogság, hogy tizenhárom esztendeje édesanyám is megkapta ezt a díjat – mondja a testnevelés–földrajz szakos tanár.

Nem esett messze az alma a fájától: fia és lánya is tanár lett

Az apropó kapcsán Gergő édesanyját, Jobbágyné Ungvári Sárát is megszólaltattuk.

– Augusztusban lesz immáron negyven éve, hogy tanítok. Biológia–testnevelés szakosként dolgozom a Karcagi Általános Iskola és AMI Kováts Mihály Általános Iskolai Tagintézményében – mondja Sára, akinek lételeme a mozgás, így egyenes út vezetett számára a testnevelő tanári szakig. – Nagyon szerencsés voltam, általánosban a testnevelőm atlétikát és tornát, a matektanárom kosárlabdát, míg a kémiatanárom kézilabdát oktatott. Előfordult, hogy egy nap három edzésen is megjelentem.

A gyermekeimet sosem kényszerítettem a sportra, ahogyan arra sem, hogy testnevelők legyenek. Azt hiszem, a példámat látva, kimondatlanul alakult ki ez bennük.

– Szeretek tanítani, ezért is vagyok még a pályán. Fogalmam sincs, hogy ősztől, nyugdíjasként mit csinálok majd, egy biztos: segítőként továbbra is ott leszek a sportversenyeken. Jó érzés, hogy több testnevelő kollégát indítottam el a pályán, és büszke vagyok arra is, hogy tanítványaim közül sokan válogatott sportolók lettek. A négy évtized alatt akadt olyan diákom, akinek már a nagymamáját is én tanítottam. A sport mellett a kertészkedés jelenti számomra a kikapcsolódást. Remélem, hamarosan nagymamaszerep is vár rám. Büszkeséggel tölt el, hogy a lányom és a fiam egyaránt megállja a helyét pedagógusként.