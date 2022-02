A folytatás nem alakult a legjobban. Egyrészt a jól játszó, első szolnoki gólját megszerző Busa megsérült, így le kellett cserélni – Tóth László állt be a helyére –, másrészről kiegyenlített a Soroksár. A frissen beállt Csernik Kornél első labdaérintéséből szerzett gólt egy kapu előtti kavarodást követően (2–2). Sajnos ezután is a sárga-feketék kezdeményeztek, és három lövésig is eljutottak, bár egyszer Lakatos István kísérleténél is védenie kellett a hazaiak kapusának. A 83. perchez érve pedig már a budapesti együttesnél volt az előny: a második soroksári gólt szerző Csernik duplázott, miután 13 méterről a jobb alsóba lőtt (3–2).