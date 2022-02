A meccs elején hazai részről a két center, Cakarun és Taiwo gyártotta a pontokat, míg szabolcsi oldalon az ugyancsak center poszton játszó Suárez volt rendre eredményes. A folytatásban a legutóbb, Kecskeméten is nagyot alkotó, Cummings is beszállt a pontgyártásba, így az Olaj már 11 ponttal, 31–20-ra vezetett a 12. percben. A vendégek azonban nem engedték magukat lerázni, és visszajöttek a meccsbe, sőt a 18. percben egy pont volt az előnyük.

Az utolsó két percen azonban egy 7–0-s rohammal fordított a szolnoki gárda.

A második félidőben is volt, hogy 10 ponttal járt előrébb az Olaj, mint ellenfele, de nem lehettek nyugodtak, mert a nyíregyháziak látótávolságon belül voltak. Suárez után a másik két amerikai, Bryce és Johnson is egyre eredményesebben játszott. A záró felvonás 66–61-es hazai vezetésnél kezdődött. A szabolcsiak megérezték a vér szagát, hogy nyerhetnek, és Bryce tripláival egy nagyot fordítottak az álláson. 76–81. A végjátékban Solano vezérletével egy pontra felzárkózott az Olaj, de az utolsó akciójuk, akárcsak az Alba Fehérvár ellen, megint nem sikerült, így az újonc vendégcsapat örömtáncát láthatta a publikum a végső dudaszót követően. Az Olaj immár negyedik vereségét szenvedte el hazai pályán, amit most már szóvá is tett a szurkolótábor.

SZOLNOKI OLAJBÁNYÁSZ–HÜBNER-NYÍREGYHÁZA BS 85–86 (25–18, 24–23, 17–20, 19–25)

Tiszaligeti Sportcsarnok, 600 néző. Vezette: Győrffy P., Minár, Horváth Cs.

SZOLNOK: Solano 12, Pallai 2, CUMMINGS 16/3, Szubotics 9/3, CAKARUN 15. Csere: Taiwo 8, BADZIM 17/9, Kovács P., Pongó Máté, Rudner 6/6, Zsíros. Edző: Gasper Potocnik

NYÍREGYHÁZA: JOHNSON 28/3, Kiss B. 2, BRYCE 23/6, Pipiras 2, SUÁREZ 20/6. Csere: LeDay 6, Bazsó 5/3. Madár, Mokánszky, Bus I. Edző: Pethő Ákos

Az eredmény alakulása. 4. perc: 9–6. 8. p.: 19–14. 14. p.: 33–26. 18. p.: 37–38. 20. p.: 47–41. 24. p.: 56–47. 28. p: 62–59. 34. p.: 69–71. 37. p.: 76–77. 39. p.: 78–83.

Kipontozódott: Cakarun (38. perc)

Így látták a szakemberek a meccset

Gasper Potocnik: – Voltak jó periódusaink, de nem úgy járt a labda, ahogy kell, és a védekezésben is sokat hibáztunk. A nyíregyházi csapat pedig megragadta a lehetőséget és legyőzött bennünket. Ki kell javítani hibáinkat, vissza kell térnünk a helyes útra, hiszen újabb nehéz összecsapások előtt állunk.

Pethő Ákos: – Negatív spirálból érkeztünk Szolnokra. Mindössze két napunk volt felkészülni erre a mérkőzésre. Mikor több mint tíz ponttal is vezetett a Szolnok, nem adtuk fel, harcoltunk, és visszajöttünk a meccsbe. Sőt ha a végjátékban okosabban játszunk, akkor egy picivel simábban is nyertünk volna.