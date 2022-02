– A Tisza-partiak a legjobb három csapat között vannak, nem véletlenül állnak a tabella második pozíciójában. Érdekes, hogy ők és mi is egylabdás meccsen kaptunk ki az Alba Fehérvártól. Ez akár hízelgő is lehet ránk nézve. Ami biztos, nagyon fizikális gárdáról beszélünk, hosszú rotációval dolgoznak. Fegyelmezett, kontrollált kosárlabdát játszanak. Ha a test-test elleni harcokban fel tudjuk venni velük a versenyt, akkor képesek lehetünk a bravúrra. Mint arról Forray Gábor is beszélt, az Olaj is egylabdás meccsen kapott ki az Albától, most lehet javítani.

Nálunk minden rendben, szerencsére teljes kerettel készülünk a szomszédvári rangadóra

– nyilatkozta hírportálunknak Pallai Tamás, az Olaj 20 esztendős hátvédje.