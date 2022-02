A szünet után gyorsan betalált a Szolnok, Papp Szilárd fejelt a hálóba (1–0), ami eléggé megfogta az Ajkát, amely aztán nem is sok veszélyt tudott okozni a második félidőben. A hazaiak irányították a mérkőzést, a vendégek pedig emberhátrányba kerültek az utolsó negyedóra előtt, mivel Lehoczky Roland megkapta a második sárga lapját. A hajrában a kék-fehérek lezárhatták volna a találkozót, ám Tóth László kihagyta a saját maga által kiharcolt tizenegyest. Azonban a MÁV így is megnyerte a mérkőzést, megszakítva ezzel rossz sorozatát, ráadásul a Tisza-partiak kikerültek a kiesőzónából is.