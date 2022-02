A Törökszentmiklós az élmezőnyhöz tartozó Kisvárda II.-nél vendégszerepelt. Nagy miklósi ziccerrel indult a meccs, azonban a hazaiak egy tizenegyessel vezetéshez jutottak. A szünet után ugyan gyűrték egymást a felek, de betalálni egyik sem tudott, így maradt az 1–0-s végeredmény. A krónikához hozzátartozik, hogy a második félidőben a TFC játékosa, Héder Attila súlyos sérülést szenvedett.

A Tiszafüred az előtte álló kis-Lokit fogadta. Némi vendégfölénnyel kezdődött a meccs, de az eltiltását letöltő Mácsai László bombagóljával a hazaiak szereztek vezetést. A fordulás után a házigazda akarata érvényesült, ám a hosszabbításban Tajti Bence bravúrja is kellett a Füred fontos győzelméhez.



A Jászberény a „döntetlenkirály” Füzesgyarmathoz látogatott. Az orkánerejű szél alaposan rányomta bélyegét a mérkőzésre, melynek első félidejében a hazaiak kétszer is a kapufát találták el. A folytatásban aztán a berényi Szőllősi Ferenc kétszer is közel járt a gólszerzéshez, de maradt a 0–0.