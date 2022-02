A Deme Gábor dirigálta Jászberénynek sem sikerült elkerülnie a már sajnos megszokottá váló, csapatokat (is) sújtó betegséghullámot, olyannyira, hogy kis híján veszélybe került a Gödöllő elleni találkozójuk is. Ráadásul a mindössze hétfős(!) kerettel elutazó Jászberény két új csapattagot is avatott. Visszatért soraikba a klub színeiben már 2001 és 2003 között bizonyító, akkor Magyar Kupa-ezüstérmet, illetve bajnoki bronzérmet szerző Rácz Márta, valamint játéklehetőséget kapott az első NB I.-es mérkőzésére készülő, saját nevelésű, 16 éves tehetség, Morvai Viktória is.