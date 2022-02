Jászberényi KSE– Pápa KC 100–84 (32–24, 27–24, 16–26, 28–10)

Jászberény, Belvárosi Játékcsarnok, 300 néző. V: Sallai, Gergely Cs., Oláh M.

Jászberény: Lewis 7/3, Nagy S. 9/6, Velkey 22/9, Djukics 5/3, Olasz 12.. Csere: Homoki 23, Kucsora 13, Meleg 5/3, Várbíró 4. Edző: Földi Sándor.

Nagyon jól játszottak a pápaiak, láthatóan feldobta őket a MAFC elleni győzelmük

– nyilatkozta a mérkőzés után Földi Sándor, a Jászberény edzője.

– Feltünően sok pontot kaptunk az első félidőben, és a védekezésünk sem volt rendben. Amikor az ellenfelünk fordított és elment 8 ponttal, na akkor láttam végre tüzet a csapatban. Ennek eredményeként sikerült is fordítani, ezt kellene állandósítani. Sajnos azt kell mondanom, hogy minden csapat ellen nagyon meg kell küzdenünk a folytatásban is a győzelemért, mert a Covid-19 hatása nem múlt el nyomtalanul. Egyelőre nem találjuk azt a játékot, amit a kényszerszünet előtt nyújtottunk. Ma is sok problémával küszködtünk. Uros Rosics nem tudta vállalni a játékot, ahogy Fekete Dávid sem, Várbíró Gergő sem volt teljesen egészséges, de ő legalább ott lehetett a pályán. Nem szabad túl sokat foglalkoznunk ezzel, mennünk kell tovább, előbb helyre kell tennünk a védekezésünket, mert akkor lehetünk sikeresek. Még van három idegenbeli és négy hazai mérkőzésünk, s remélem, hogy ezeken még jobbak leszünk – tette hozzá a szakember.