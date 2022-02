Folytatni kell a felzárkózást

A csoport – a jelenlegi tabella alapján – legjobb tartalékcsapata ellen lép pályára a Törökszentmiklós, ráadásul vendégként. A Kisvárda II. az egész szezonban stabilan szerepel, igaz, néha egy-egy meglepetéseredmény becsúszik: két hete csak gól nélküli döntetlent játszottak az SBTC-vel, míg az ősz végén 2–0-ra kikaptak Tállyán. Valami hasonló megingásban bízhat a TFC is, amely az előző fordulóban megszerezte idénybeli második sikerét, miután 2–1-re legyőzte a jóval esélyesebb BKV Előrét. Szükség is lenne az újabb pontokra, hiszen a bennmaradást jelentő 16. hely még mindig tíz pontra található. Emellett az is motiválhatja a kék-fehéreket, hogy visszavágjanak az őszi évadban elszenvedett 2–0-s vereségért.

Most lehet előzni

Még nyeretlen ebben az esztendőben a TVSE, két meccsen egy pontot szerzett, így továbbra is hátra kell tekintgetnie. Most viszont egy győzelemmel előre lehet lépni, mivel a fürediek az előttük álló kis-Lokit fogadják. A két klub megállapodása értelmében a rutinos középső védő, Mészáros Norbert nem játszik vasárnap, viszont Mácsai László letöltötte eltiltását, így visszatérhet a középpályára. Augusztusban a Tisza-taviak 3–2-re nyertek idegenben, egy ilyen sikerrel ezúttal is beérnék. Rájuk is férne a győzelem, hiszen immár öt meccs óta nyeretlenek.

A DVSC II.-nél az az érdekes, hogy a 22 mérkőzésükből csak nyolcat játszottak otthon, azaz még rengeteg hazai összecsapás vár rájuk, így a sok idegenbeli mérkőzés torzíthatja az összképet a tabellán elfoglalt helyet tekintve. Persze nem csak emiatt nem szabad lebecsülni a debrecenieket, azonban a fiatal csikók ellen a rutinos Fürednek illene nyernie.

Az első pontra hajtanak

Hiába a jól sikerült téli felkészülési időszak, két vereséggel kezdte az esztendőt a Jászberény. Csalódást keltő tehát az eddigi teljesítmény, még ha nem is a játék szempontjából, hanem a pontokat nézve. Sajnos a Füzesgyarmat ellen sem lesz egyszerű javítani, amely a hat vereségéből ötöt a tabella első öt helyezettjével szemben szenvedett el, valamint Jászberényben kapott ki anno 2–1-re. Ráadásul a nevük mellett szereplő tíz iksszel „dön­tet­len­ki­rály­nak” számítanak a bajnokságban, azaz nem mennek ész nélkül a falnak, de a berényi gárda már megmutatta, képes feltörni stabil védelmeket is. Ha más nem, egy pontot el kellene hozni, különben a kék-fehérek lassan leszakadnak az élmezőnytől.

Párosítások

Péntek: Kazincbarcika–Tállya, 18.00

Vasárnap: Hajdúszoboszló–Sényő, Újpest II.–Békéscsaba II., 11.00, Tiszafüred–DVSC II., Füzesgyarmat–Jászberény, Kisvárda II.–Törökszentmiklós, BKV Előre–Hidasnémeti, DEAC–Putnok, Eger–DVTK II., Tiszaújváros–Salgótarján, 14.00