Ez már nem az első „kiesési rangadó” a Szolnok számára, hiszen idén a Budaörs (0–1), a Soroksár (2–3) és az Ajka (1–0) elleni találkozók is olyanok voltak, hogy az ellenfél a hátsó régióból került ki. Egyedül a Diósgyőr lóg ki a sorból, de a Miskolcon elszenvedett 3–2-es vereség végképp olyan, ami miatt nem kell szégyenkeznie a Tisza-parti együttesnek. A fenti eredménysort elnézve persze a cél az, hogy az Ajka elleni mérkőzés ismétlődjön meg.

Hasonló összecsapásra számítok, mint amikor az Ajkát fogadtuk – mondta lapunknak Romanek János, a Szolnoki MÁV vezetőedzője.

– Kiélezett mérkőzésre készülünk, a Csákvár is az életéért küzd. Nagyon fontos, hogy ne kövessünk el olyan védelmi hibákat, mint a Diósgyőrben vagy akár korábban Soroksáron. Több koncentrációra lesz szükség, de ha az megvan, akkor biztos vagyok benne, hogy lesz esélyünk a győzelemre. A mi helyzetünk igazán csak a három pont ér sokat, ezért dolgozunk, hogy be is gyűjtsük.

Ősszel emlékezetes meccset játszott egymással a két csapat Csákváron: a hazaiak 13 perc alatt kétgólos előnyre tettek szert, de a vendégek egyenlítettek a második félidőben, sőt, közel álltak a győzelemhez is. Amint Romanek mester is említett, és erre az idegenbeli találkozóra is igaz volt, hogy a hátul a koncentráció nem volt tökéletes. Sajnos az ilyen hibák pontokba kerülnek.