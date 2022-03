A bajnokság elmúlt fordulójában a Dózsa óriási csatában 11–10-re legyőzte az éllovas Ferencvárost, és egyben megtörte a zöld-fehérek veretlenségi sorozatát. Az OSC ellen is kell majd a bravúr a döntőhöz.

Tisztában vagyunk vele, hogy nagyon fontos mérkőzés vár ránk, egy nagyon erős állományú OSC-vel szemben– nyilatkozta hírportálunknak Zsiv­ko Gocics, a Dózsa vezetőedzője.

– Az elmúlt évadban bajnoki és Eurokupa-döntőt nyertünk ellenük. Igaz, azóta mindkét csapat állományában történtek változások, nálunk nagyobbak. Most az elődöntőben szeretnénk föléjük kerekedni, ahhoz viszont győznünk kell ellenük szombat délután, ami ráadásul tévés mérkőzés is lesz. Egész héten gond nélkül, jó hangulatban készültünk. Egy biztos, harcos, taktikus, fizikálisan és mentálisan nagy csatára számítunk. Az őszi összecsapáshoz képest stabilabbak és masszívabbak vagyunk, mindezt bizonyítottuk az elmúlt meccseken is. A sikerhez jó védekezés és extra teljesítmények kellenek, ezek mellett a pillanatnyi forma fog dönteni.



A bajnokság állása: