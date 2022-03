Jászfényszaru (5.)– Rákóczifalva (8.), szombat, 15.30

Ugyan a megmérkőző felek a tabella első felében tanyáznak, mégis nagy a pontkülönbség (12 egység) közöttük. Mégsem lefutott meccsről beszélhetünk, bizonyítja ezt a 2–2-re végződő őszi találkozójuk is.

A házigazda jó felkészülésen van túl, a távozó Németh Norbertet és Tóth Lászlót régi-új játékosokkal, Balogh Dáviddal, Dancs Péterrel és Szabó Mártonnal pótolták, s saját nevelésű ifisták is csatlakoztak a keretükhöz. Jó formában vannak, legutóbb a Tiszapüspökit verték 3–1-re. A védelmük nagyon stabil (18 kapott gól), Bóta Márton a góllövőlistán 13 találatával előkelő helyen áll, s ami a legfontosabb: május 8-a óta (!) nem találtak legyőzőre hazai pályán.

Jól sikerült a téli alapozás a vendégeknek is, Fűzi Patrik személyében a gólszegény (26 rúgott gól) támadósort is sikerült megerősíteniük. A tavaszt két vereséggel indították, de legutóbb – mentális szempontból is – fontos 2–1-es győzelmet arattak az Újszász ellen.

Mesterszemmel:

Kemecsi László, a Jászfényszaru edzője: – Pozíciónkat nem veszélyezteti senki, így kényelmes a helyzetünk. A legnagyobb nehézséget a pályák minősége okozza, oda kell figyelni a sérülések elkerülésére, a regenerációra. Nem lesz egyszerű a dolgunk, ahogyan legutóbb Püspökiben sem volt. Igaz, van egy-két sérültünk, de bízok a hazai pálya előnyében, a srácokban, a csapatszellemben. Jó iramú találkozót várok.

Ruskó Zsolt, a Rákóczifalva edzője: – Múlt heti sikerünk remélem, lökést ad a gárdának. Ellenfelünk jó csapat, hasonló utat járnak a fiatalok bátor szerepeltetésével kapcsolatban. Pontokért megyünk, s szeretnénk támadólag fellépni. Az iramra sem lesz panasz, a pillanatnyi forma dönthet.

További párosítások:

Szombat: NP-Hungária-KuTE–Jánoshida, Szajol–Kisújszállás, Tószeg–Mezőtúr, 15.30.

Vasárnap: Karcag–Tiszapüspöki, Martfű–JVSE-Rosenberger, Újszász–Tiszaföldvár, 15.30.

Szabadnapos: Kunhegyes.