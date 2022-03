– Abban a helyzetben vagyunk, hogy ha győzni tudunk, akkor továbbra is versenyben maradunk a bennmaradásért. A három pont megszerzésével sem lennénk kint a vízből, de legalább ott maradnánk a vetélytársak nyomában. Ha hazai pályán sem jön össze a siker, akkor nehéz, vagyis még nehezebb helyzetbe kerülünk. Remélem, a játékosok is átérzik, mekkora a tét. Az edzésmunkájukkal elégedett vagyok, azt mondhatom, a hozzáállásukkal és a motivációval nincs gond. Ezt már csak az eredménynek is tükröznie kellene. Hazai pályán tehát nyerni kellene, de a Siófok rendkívül masszív csapat idén, nem véletlenül áll a hatodik helyen.

Az ebben az esztendőben lejátszott hat meccsükön három győzelem, egy döntetlen és két vereség a mérlegük, de az összképhez hozzátartozik, hogy a három pontvesztés a Diósgyőrrel, a Vasassal és a Kecskeméttel szemben történt.

– Ősszel egyébként 3–2-re nyert otthon a Balaton-parti együttes, pedig a MÁV kétgólos hátrányból állt fel, ám a hajrában a hazaiak újfent betaláltak. Az még egy merőben más passzban lévő Tisza-parti gárda volt, nem véletlenül állt fel hátrányból, sőt, a győzelemre is megvolt az esélye. Remélhetőleg a sansz most is meglesz a sikerre. Sok múlik majd azon, ki viszi ki magával a pályára a góllövőcipőjét, mert az elmúlt két mérkőzésen a gólok száma nulla volt, s helyzetet sem sikerült túl sokat kidolgozni. Ezen kell dolgozni, hiszen a védelemmel – főleg, ha teljes –, nincs igazán probléma. Egy szónak is száz a vége, be kell gyűjteni a három pontot, különben iszonyatosan nehéz lesz elmozdulni a kiesőzónából, márpedig a meccsek száma – egyúttal a javítási lehetőség – egyre fogy majd.