A hajrához érkezett a mezőny a férfibajnokság alapszakaszában, a 24. forduló rangadóján szombat este 6 órától Kaposváron vendégeskedik az Olajbányász.

Három hét szünet után folyatódnak a bajnoki küzdelmek, a második helyen álló Olaj az ötödik Kaposvár otthonában próbálja szaporítani győzelmei számát. A somogyi kék-fehérek egyértelmű célja, hogy megtartsák ötödik pozíciójukat.

Azt látni a statisztikákból, hogy kiváló védekezés jellemzi az együttest, hiszen mindössze három alakulat kapott kevesebb pontot, mint a somogyiak, nevezetesen a Falco, az Olaj és az Oroszlány. Elöl a Nim­rod Hilliard, Wayne Martin tengely gondoskodik az eredményes támadásokról, ki­e­gé­szülve az Olajbányászt is meg­járt T. J. Price-szal és Xa­vi­er Forddal. A helyettes kapitány, Krnjajszki Borisz remekül forgatja a csapatot, és a fiatalok is kiveszik a részüket a munkából. Ráadásul Quincy Diggs visszatérése is a lehető legjobbkor jött számukra, hiszen vele nagyobb rotációja lesz Nikola Lazics mesternek. A szerb szakembert nem kell bemutatni, hiszen 2019-ben az ötödik helyig kormányozta a jászberényi alakulatot, abban a szezonban kétszer is legyőzték az Olajt. A szolnoki csapat sem töltötte tétlenül a bajnoki szünetet, Gasper Potocnik vezetőedző és segítője, Szarvas Gábor találtak elfoglaltságot a fiúknak. Sőt, edzőmeccset is játszottak, 77–73-ra verték a vendég DEAC legénységét.

Ez utóbbi meccsen már szerepelt soraikban az amerikai irányító, Brandon Young, aki a dominikai Gelvis Solano helyére érkezett.

– A 30 esztendős, rutinos játékos kiválóan ismeri az európai kosárlabdát, hét éve játszik a kontinensen – mondta Pór Péter, az Olajbányász szakmai igazgatója.

– Megfordult ezalatt a svéd, a bolgár, az ukrán, a görög és a lengyel első osztályú ligákban. Közben a nemzetközi kupákban is megmérette magát. Azt gondolom, hogy a mi csapatunkba jobban illik, mint Solano. Jobban össze tudja majd fogni az együttest. Az edző meghosszabbított keze lehet a pályán. Nekünk még négy meccsünk van hátra az alapszakaszból, ennek az első állomása lesz a kaposvári összecsapás. Szeretnénk minél többet megnyerni, a második vagy a harmadik helyen végezni az alapszakasz és középszakasz zárásakor – hangsúlyozta a szakember.