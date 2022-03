Nem legjobb előjelekkel utaztak a berényiek a baranyai fővárosba, hiszen soraikból három meghatározó játékos, Lewis Chester, Nebojsa Djukics és Velkey János is hiányzott sérülés miatt. Ennek ellenére kifejezetten jól és ponterősen játszott a JKSE, amely már az első félidőben eldöntötte a meccset. A folytatásban is nagy különbség volt a csapatok között, a végén már csak az volt a kérdés, hogy a vendégek elérik-e a bűvös 100 pontot? Ez az utolsó másodpercben Homoki Donát triplájával sikerült is.

Nagyon jól kezdtünk, kiválóan védekeztünk – értékelt Földi Sándor, a JKSE edzője.

– A mérkőzés első részében megállítottuk az ellenfél külső dobóit, sok pontot szereztünk. A második félidei játékunkkal azonban nem vagyok elégedett, a biztonságérzet miatt kiengedtünk, sok pontot kaptunk, ami a védekezésünket mutatja.

Újabb magabiztos győzelmével tartja második helyet a jászberényi gárda, amely szombaton 17.30-kor a nagy múltú MAFC csapatát fogadja majd.