Mint az várható volt, végig fej fej mellett haladtak a felek, a végjátékban Velkey János triplájára nem tudtak válaszolni a főváro­siak, így a jászberényi együttes nyerte a rangadót.

Baksa Szabolcs, a Honvéd edzője ekképp vélekedett az összecsapásról:

Vérbeli rangadót játszottunk Jászberényben. Mi egy nehéz sorozat után érkeztünk ide, de jól felkészültünk a hazaiakból. Sajnos Völgyi Marcell sérülése után felborult a rotációnk, de így is volt esélyünk a győzelem megszerzésére. Sok jó dobóhelyzetet kialakítottunk, de azokat nem tudtuk értékesíteni. Sajnos mi sem tudtunk teljes kerettel kiállni erre a mérkőzésre, hiszen két játékosunk is hiányzott. Ezzel együtt elismerésem a hazaiak győzelméhez.

A jászberényiek edzője, Földi Sándor pedig azt mondta értékelésében:

Támadásban folyamatosabban kell játszanunk, többet kell passzolnunk és több pontot kell szereznünk. A védekezésünkkel elégedett vagyok, mert egy nagyon jó csapat ellen játszottunk. Az ilyen egylabdás mérkőzésen az is sokat számít, hogy kinek lesz szerencséje a végén. Az utolsó 2,6 másodpercben voltak furcsa játékvezetői ítéletek, de nekünk nem szabad ezekkel foglalkozni. Sok problémával küzdünk, hiszen Ches­ter Lewis és Kucso­ra Csaba is sérülten vállalta a játékot, míg Uros Rosicot, aki éppen hogy felépült, bokasérülés miatt a meccs közben el is vesztettük. Fekete Dávid pedig továbbra is betegeskedik. Két nehéz mérkőzésünk jön, hiszen kedden a Veszprémet, pénteken a Nagykőröst fogadjuk. Köszönjük, hogy ilyen sokan jöttek ki a mérkőzésre, és végig biztatták a csapatot. Ez nagyon sokat számított a fiúknak, s erre a támogatásra a folytatásban is szükségünk lesz.

Győzelmével tartja második helyét a tabellán a berényi alakulat, amelyre ma 17.30-tól újabb fontos mérkőzés vár, méghozzá az egykori Olaj-játékosokkal, Horváth Ákossal és Szabó Péterrel felálló Veszp­rémet fogadják.

Jászberényi KSE–Bp. Honvéd 76–75(20–20, 20–16, 17–21, 19–18)

Jászberény, Belvárosi Játékcsarnok, 400 néző. Vezette: Lengyel A., Sörlei, Domán.

Jászberény: LEWIS 16/6, Nagy S. 6/6, VELKEY 20/12, DJUKICS 16/9, Olasz 10. Csere: Meleg 4, Kucsora 2, Homoki 2, Várbíró, Rosic. Edző: Földi Sándor.

Honvéd: TAKÁCS D. 7/6, TA­NOH 11, MIJOVIC 17/6, Markovics 15/3, Völgyi M. Csere: Czirbus 10, Simon K. 8/3, Kopácsi 5/3, Hajdu P. 2, Tarján. Edző: Baksa Szabolcs.