Egyik fél sem kezdte ponterősen a mérkőzést, de a piros-feketék összekapták magukat, s el is húztak nyolc ponttal. A nyolcadik percben viszont magukhoz tértek a vendégek, s a negyed végére átvették a vezetést (16–17).



A második játékrészben szinte teljesen leállt a pontos dobásokkal az Olaj, s bár a ZTE sem sziporkázott, szépen elkezdte növelni előnyét. A 15. percben Gasper Potocnik időt kért, de ez nem vált be, mert az ezt követő öt percben is csak három pontot szerzett a hazai csapat (23–34).

A folytatásra is a zalaegerszegiek jöttek ki jobban, akik két gyors duplával tovább növelték előnyüket. S bár ezután sikerült csökkentenie hátrányát az Olajbányásznak, nem tudott bemenni mínusz tíz pont alá. Sőt, a negyed végi hibák miatt visszaállt a 15 pontos különbség (42–57).Nehéz helyzetből várhatta tehát az Olaj az utolsó tíz percet, melynek elején ismét a ZTE mutatta meg a foga fehérjét. Lassan elkezdett kapaszkodni a Tisza-parti együttes, de továbbra sem volt meggyőző, sok kapkodás és pontatlanság jellemezte játékát. Ráadásul egy-egy jókor dobott vendégkosár megtörte rövidke lendületüket. Hiába próbálkozott a hajrában is az Olajbányász, gyenge támadójátékának köszönhetően 74–63-ra kikapott az alapszakasz utolsó előtti mérkőzésén.

SZOLNOKI OLAJBÁNYÁSZ–ZALAKERÁMIA ZTE KK 63–74 (16–17, 7–17, 19–23, 21–17)

Szolnok, 1000 néző. Vezette: Tóth C., Győrffy P., Sörlei

SZOLNOK: Young 7/3, BADZIM 11/3, Kovács P. 2, SZUBOTICS 16/3, Taiwo 3. Csere: Pongó Máté 3/3, Rudner 3/3, Gilszki 3/3, Cakarun 8, Cummings 7. Edző: Gasper Potocnik

ZTE: WILSON 10/6, Takács Martin, DE COSEY 18/6, BARNETT 15/3, Horti B. 4. Csere: Révész Á., PARKS 14/6, Holton 11/6, Németh Á. 2. Edző: Emir Mutapcic

Az eredmény alakulása. 6. perc: 8–4. 8. p.: 16–8. 12. p.: 16–22. 15. p.: 20–28. 21. p.: 23–38. 25. p.: 34–45. 30. p.: 42–52. 32. p.: 44–62. 35. p.: 53–64

Mesterszemmel

Gasper Potocnik: – Nagyon agresszív játékot mutatott be a Zalaegerszeg, amely sokkal többet mutatott ezen a napon, mint mi, így megérdemelten nyert. Az elmúlt napokban számos játékosunk pályára lépése kérdéses volt, Cakarun, Cummings, Taiwo is problémákkal küzdött, valamint Pallai Tamásra és Zsíros Péterre nem számíthattunk a mérkőzésen, de mindez nem lehet kifogás a vereségre, ennél több kell a folytatásban.

Emir Mutapcic: – Fontos győzelmet arattunk, melyet a csapatmunkának köszönhetünk, ráadásul egy igen jó és szervezett együttest múltunk felül. Megmutattuk, mire vagyunk képesek, és megtaláltuk a módját, hogyan semlegesítsük a Szolnok támadójátékát.