Ahogy a gól előtt, úgy utána is az angyalföldi gárda irányított, de ez ki is merült abban, hogy többségében a saját térfelükön adogattak. Ám mivel a Szolnok hátrányban feltolta a védekezését, olykor a Vasas mögé tudott kerülni, ami végül újabb hazai gólhoz vezetett: kontrát indítottak a piros-kéket, s szépen le is játszották, melynek végén Radó András lőtt a szinte üres kapuba (2–0). Sajnos a játékrész utolsó negyedórájában sem tudott újítani a kék-fehér gárda, így a szünetig maradt a kétgólos különbség.