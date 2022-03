Szerkezet váltott a MÁV a vasárnapi fordulóra, szerdán még 4–2–3–1-ben játszott, a Kecskemét otthonában már 5–3–2-ben futballozott. Ebben a felállásban a nagyobb stabilitásra helyeződik a hangsúly, ám egyúttal a széleken is könnyebben fel-, illetve visszaérnek a védők. Nos, az első félidőben a védekezéssel nem is volt gond, egy komolyabb helyzetig jutott el a KTE, de Katona Bálint ziccerben hosszan tolta meg a labdát. A szolnoki csapat is kevés veszélyt jelentett elöl, egyedül Kurdics Levente került oda a kapu elé, de mellé fejelt.

A folytatásban is a hazaiak irányítottak, s ezzel együtt támadásokat is többet vezettek. Tíz perc elteltével Szalai Gábor fejesénél nagyot kellett védenie Hegedűs Lajosnak, ezt követően viszont a vendégek nem engedték lehetőségekhez jutni a lila-fehéreket, igaz, a MÁV sem tudott mit kezdeni a hazaiak védekezésével.

Nem hozott több izgalmat a hajrá sem, a szolnoki együttes elcsent egy pontot a dobogós otthonából, amellyel sokkal nincs előrébb – a 19. hely ellenére sem –, de lélektanilag jól jött, hogy nem kapott ki a csapat. Folytatás jövő vasárnap 17 órától, kiesési rangadón a Budafok vendégeként.

KECSKEMÉTI TE–SZOLNOKI MÁV FC 0–0

Kecskemét, 700 néző. Vezette: Takács Tamás (Tőkés Róbert, Ring Kevin)

KTE: Varga B. – Tóth D. (Paudits, 64.), Gál Sz., Rjasko, Lipcsei Á., Hadaró (Grünvald, 64.) – Katona B., Nagy K. (Szuhodovszki, 83.), Szalai G. – Lukács D., Tóth Barna. Vezetőedző: Szabó István

SZOLNOK: Hegedűs L. – Szekszárdi, Szabó A., Kovács O., Papp Sz., Lakatos Cs. (Tóth Bence, 83.) – Tisza K., Hleba (Kónya M., 83.), Földi M. – Irmes (Sipos Z., 87.), Kurdics (Csörgő, 74.). Vezetőedző: Romanek János