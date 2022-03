– Legutóbb pedig a TF-BP ellen idegenben nyertek. Egy öröm kosárlabdát játszó csapat, s ezt most is bizonyították. Pozitívum, hogy az elmúlt két mérkőzésen jól működő védekezésünk ezúttal is hatásos volt, így támadásban is eredményesebbek tudtunk lenni. Örülök annak is, hogy a nagykőrösieket elkísérték a szurkolóik, akik nagyon jó hangulatot teremtettek a mieinkkel együtt. Sokat köszönhetünk a közönségünknek, és a továbbiakban is szükségünk lesz a támogatásukra. A nagykőrösi csapatnak pedig további sikeres bajnoki szereplést kívánok.