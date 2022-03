Mivel a csoport harmadik tagja, Románia időközben visszalépett a küzdelmektől, így a magyar és montenegrói gárda is továbbjutott csoportjából. Tulajdonképpen az első hely a tétje a ma este 7 órakor kezdődő összecsapásnak, amelynek a ko­to­ri uszoda ad otthont. A Szolnoki Dózsa csapatából Angyal Dániel, Konarik Ákos és Nagy Ádám is tagja az utazókeretnek. – A tervnek megfelelően hétfőn reggel fél hatkor indultunk busszal Belgrádba, időben felszállt a repülőgépünk Ti­vatba, ahová pontosan érkeztünk – mondta Märcz Tamás, a magyarok szövetségi kapitánya a vlv.hu-nak. – Még volt egy kis időnk a pihenésre is az esti edzés előtt a szállodában. Természetesen találkoztunk a montenegróiakkal is, ugyanott laknak, ahol mi. A hírek szerint idegenlégiósaik közül többen is hiányozni fognak, nekünk pedig Zalánki Gergőt kell pótolnunk, aki az olasz kupa fináléjában lesz érdekelt a héten. Jó meccsre számítok, és a helyiek elmondták, hogy várhatóan telt ház előtt játszunk majd.