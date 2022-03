Már az első percben nagyot kellett védenie a MÁV kapusának, Hegedűs Lajosnak, akinek a következő negyedórában még kétszer kellett komoly helyzetben hárítania – a harmadik esetben a kapufa is a hálóőr segítségére „sietett”. Lassan kezdett el éledezni a szolnoki csapat, főként Tóth László és Kurdics Levente játékában akadt némi veszély, előbbi a tizenhatoson belül igyekezett érvényesülni, utóbbi pedig beadásokkal próbálta észrevétetni magát. A vendégek percei után ismét a Budafok került helyzetbe, ám Kalmár Olivér mellé lőtt távolról, s ez volt az utolsó említésre méltó momentum az első félidőben.

A szünet után agilisabban jöttek ki a szolnoki játékosok a pályára, s Tóth László majdnem be is talált, de lövését a hazaiak kapusa, Oroszi István kitolta a rövid alsó sarokból. Sokáig nem igazán történt semmi, legalábbis nem olyasmi, ami veszélyes lett volna bármelyik kapura, viszont a hajrára újból erőre kaptak a fővárosiak. Előbb Gohér Gergő ért bele szerencsétlenül egy szabadrúgásba, amely után Hegedűsnek kellett bravúrt bemutatnia, ám négy perccel később már ő is tehetetlennek bizonyult. Kulcsár Kornél ívelt be egy szabadrúgást, amit Kovács Dávid szép mozdulattal fejelt a bal felső sarokba (1–0).

Nem volt már ideje a MÁV-nak javítani a helyzeten, így pedig vereséget szenvedett. A Tisza-parti gárda az eddigieknél is nehezebb helyzetbe került – hiszen egy közvetlen riválistól kapott ki –, de hátránya továbbra is öt pont a még bennmaradt jelentő 17. helytől.

BUDAFOKI MTE–SZOLNOKI MÁV FC 1–0 (0–0)

BMTE-sporttelep, 400 néző. Vezette: Ducsai József (Varga Gábor, Vörös Dániel)

BUDAFOK: Oroszi – Margitics (Györgyi A., 85.), Jagodics, Vaszicsku, Fótyik, Kalmár O. (Kovács D., 76.) – Csonka A., Adorján, Soltész I. (Kulcsár O., 76.) – Szabó L. (Romic, 92.), Farkas B. (László D., a szünetben). Vezetőedző: Csizmadia Csaba

SZOLNOK: Hegedűs L. – Szabó A., Papp Sz., Kovács O., Tóth B. – Tisza K., Hleba (Szekszárdi, 91.), Földi M. (Gohér, 80.), Kurdics – Busa, (Csörgő, 73.), Tóth L. (Lakatos I., 80.). Vezetőedző: Romanek János

Gólszerző: Kovács D. (87.)