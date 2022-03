JÁSZFÉNYSZARU–RÁKÓCZIFALVA 5–0 (2–0)Jászfényszaru, 100 néző. Vezette: Kóródi Ferenc.

Jászfényszaru: KOVÁCS – PENCZNER V., LAKATOS M. (PRÁGA), SZAKALI, PÉTER G. (KAKAS), DANCS (LAKATOS Z.), BÓTA, BARTALIS (KOLLÁR), VASZICSKU (SZABÓ M.), BALOGH D., DRÁVUCZ. Edző: Kemecsi László.

Rákóczifalva: KISS Z. – Sza­kali (Gáspár), Kecskés, Susa, Trecskó (Major), SZOKOLAI (Balogh S.), Szabó R. (Ürögdi), Kómár, FŰZI, Győr, Varga K. Edző: Ruskó Zsolt.

Az összecsapást kicsit fásultan kezdték a hazaiak, ugyanakkor a helyzetek előttük adódtak, míg a vendégek csak pontrúgásból voltak veszélyesek. Összességében teljesen megérdemelt, fölényes hazai győzelem született.

Gólszerzők: Bóta (20.), Balogh D. (40.), Péter G. (67.), Sza­kali (72.), Prága (77.).

Kemecsi László: – Pont annyit adtunk ki magunkból, amennyi a mérkőzés megnyeréséhez elegendő volt. Győzelmünk egy percig sem forgott veszélyben, bár mezőnyben ügyesek voltak az ellenfél játékosai is egy darabig.

Ruskó Zsolt: – Két támadó felfogású gárda játszott, de sajnos a védekezésünk katasztrofális volt, így megérdemelt hazai győzelem született.

Tudósított: Kemecsi László



NP-Hungária-KUTE– JÁNOSHIDA 4–1 (1–1)Kunszentmárton, 60 néző. Vezette: Szilágyi Sándor.

Kunszentmárton: Légrádi A. (Varga Z.) – LENGYEL, Kézsmárki, Szelindi (Kiss), SZABADOS, RÁCZ I., Kiri, Szabó F. (Sütő), Légrádi P. (Panyik), Molnár, Vincze I. Edző: Janiga László.

Jánoshida: Kis Cs. – Pető, Eszes E. (Eszes M.), Ko­bela (Kanalas), Zombori, Fekete, Antal, Füleki, Farkas I., Sárközi, Kónya. Edző: Arany László.

A közepes iramú, de küzdelmes, hajtós mérkőzésen a hazai csapat rászolgált a három pontra. Ezzel a múlt heti győzelem után újabb sikert arattak, ami talán a bennmaradás lehetőségét is előrevetítheti a számukra.

Gólszerzők: Molnár (41.), Szabados 2 (55., 60.), Rácz I. (85.), ill. Kónya (29.).

Janiga László: – Főleg a második félidőben sikerült felőrölnünk az ellenfelet, s végül felülkerekedtünk rajta. Úgy gondolom, megérdemelt győzelmet arattunk ilyen különbséggel is. Elismerésem a csapat tagjainak az újabb három ponthoz!

Arany László: – Játékosaink sajnálatos módon nem érezték át a találkozó fontosságát… Ezért én szégyellem magam miattuk.

Tudósított: Dobos Péter



SZAJOL–KISÚJSZÁLLÁS2–4 (0–2)Szajol, 200 néző. Vezette: Szénási Gábor.

Szajol: Rékasi – Dalmadi, Csajbók, Kiss Zs., Kacskó, DON­KÓ, Fülöp (Stránszki), RAJNA, Sárkány A., Dobos, Bodnár. Megbízott edző: Fülöp Ádám.

Kisújszállás: Jakab K. – Németh (Pápai), Vadász, Váradi, Penti, KOZÁK, CSIKÓS, OROS, Bencze B., BALOGH (Kása), Imre Z. Edző: Pádár László.

Hamar kétgólos előnybe került a vendégcsapat, s a hazai­ak hiába kapaszkodtak, ezen a napon nem tudtak pontot szerezni az esélyesebb Kisújszállás ellen.

Gólszerzők: Dalmadi (56.), Kiss Zs. (93.), ill. Oros 3 (5., 36, 83.), Csikós (91.).

Kiállítva: Sárkány A. (82.).

Fülöp Ádám: – Úgy érzem, hogy a mai napon a játékvezető elvett tőlünk minimum egy pontot…

Pádár László: – A mérkőzésen jól kiegészítettük egymást. Elismerésem a fiatalok játékához!

Tudósított: Donkó Krisztián



TÓSZEG–MEZŐTÚR1–1 (1–0)Tószeg, 150 néző. Vezette: Kósa Gábor.

Tószeg: Nagyistván Á. – Veréb, PONGRÁCZ, Gazdag, BARANYI (Dankovics), Aranyos (Héja), Nagy G., Kállai, BOLDIZSÁR, Urbán-Szabó, SZABÓ A. Edző: Kiss Balázs.

Mezőtúr: Török – Bontovics, Pesti Z., Erdősi (Nagy P.), KÁNTOR, Bodorik (Kormos), NAGY CS., Farkas, Uj­la­kány, Boss (Rácz), RUPA. Edző: Erdősi Gyula.

Az alacsony színvonalú összecsapáson a vendégcsapat jó százalékban használta ki a lehetőségeit, míg a hazaiak helyzetkihasználása gyengére sikeredett, így igazságos döntetlen született. A két fél nem bírt egymással.

Gólszerzők: Baranyi (25.), ill. Pesti Z. (76.).

Kiss Balázs: – Egy–nullás vezetésnél megvolt a lehetőségünk, hogy lezárjuk a mérkőzést, de mindent figyelembe véve a mai napon nem érdemeltünk volna győzelmet. Úgy gondolom, hogy reális a végeredmény.

Erdősi Gyula: – Sok hibával tarkított, küzdelmes találkozó végén igazságos a pontosztozkodás. Többet nem mondanék.

Tudósított: Kiss Ádám



KARCAG–TISZAPÜSPÖKI 9–2 (6–0)MARTFŰ–JVSE-ROSENBERGER2–0 (1–0)ÚJSZÁSZ–TISZAFÖLDVÁR0–4 (0–1)

A megyei I. osztály állása

1.Karcag172075–11532.Martfű142354–20443.Tiszaföldvár133271–23424.Jászfényszaru113550–18365.Tószeg113442–25366.Kisújszállás102741–36327.Mezőtúr65844–41238.Rákóczifalva63926–48219.Újszász611228–401910.Jánoshida611225–571911.Kunhegyes521130–441712.Jászárokszállás521220–341713.Tiszapüspöki511334–691614.Szajol511222–561615.Kunszentmárton251226–6611

Így állnak most a mesterlövészek

22 gólos: Szentmiklósi Dániel (Karcag)

21 gólos: Kovács Tamás (Tiszaföldvár)

20 gólos: Kriska Norbert (Tiszaföldvár)

18 gólos: Oros Péter (Kis­újszállás)

14 gólos: Bóta Márton (Jászfényszaru)

13 gólos: Hevesi-Tóth Tamás (Martfű), Pesti Zoltán (Mezőtúr)

12 gólos: Szabados Sándor László (Kunszentmárton), Szedlák Zoltán (Tiszapüspöki)