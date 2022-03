Egy hét alatt harmadik meccsére készül a Szolnoki MÁV, amely ezúttal Kecskeméten lép pályára vasárnap 17 órától az NB II. 28. fordulójában.

A bajnokság utolsó harmadában járunk, s egyre égetőbb kérdés az, hogy mikor fog kikecmeregni a gödörből a MÁV. A szerdai, Siófok elleni 1–0-s hazai vereség is azt mutatja, hogy a csapat még nem tudott ebből kimászni.

Sajnos a saját hibáink okozták a vesztünket a Siófok ellen, ha bent akarunk maradni, akkor ezt nem engedhetjük meg magunknak – utalt vissza a szerdai mérkőzésre Ro­ma­nek János vezetőedző.

– Kecskeméten még nehezebb dolgunk lesz, de most már mindegy, melyik csapattal játszunk, pontot, pontokat kell szereznünk, még idegenben is. Továbbra is hiszünk benne, hogy megőrizhetjük NB II.-es tagságunkat, de ezért még többet kell tennünk, mint eddig. Vendégként zsinórban hatszor kapott ki a szolnoki csapat, szóval a KTE otthonában aligha neki áll a zászló. Idegenben legutóbb a III. Kerületnél sikerült pontot szerezni, november 7-én gól nélküli döntetlent játszottak. Ősszel 2–2-re végeztek a Tisza-partiak a lilákkal, a pontszerzéshez hasonló jó játék szükséges. Sajnos Tóth László kisárgult, míg Tömösvári Bálint sérült, így a nem túl bő keretnek kell bravúrt bemutatni.

Párosítások Vasárnap: Szentlőrinc–Tiszakécske, Budaörs–Dorog, 14.00, Kecskemét–Szolnoki MÁV, Ajka–III. Kerület, Diósgyőr–Békéscsaba, Csákvár–Nyíregyháza, Siófok–Pécs, Soroksár– Szeged, 17.00, Vasas–Győr (tv: M4 Sport), 19.30.

Hétfő: Haladás–Budafok (tv: M4 Sport), 20.00.