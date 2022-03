Vasárnap, 15.30 Tiszaföldvár (3.)–Jászfényszaru (4.) A dobogóért harcoló felek őszi mérkőzése 2–0-s fényszarui sikert hozott, amely motiválóan hathat a hazaikra, ugyanakkor vendéggyőzelem esetén három pontra olvadna a két együttes közti távolság.



A télen a Tiszaföldvár kispadjára Virágh Ferenc (53) személyében UEFA „A” licences szakember ült le, valamint leigazolták Törökszentmiklósról Gyomai Ákost és Haris Ádámot, illetve Szegedről az élvonalat is megjárt Ludánsz­ki Bencét is. Téli felkészülésük sikerességét a hibátlan tavaszi szereplésük tükrözi, legutóbb az Újszászt verték (0–4). A derbin Borgulya Tamás játéka kétséges, Pataki Ádám kisárgult.



A Jászfényszaru üde színfoltja a megyei élvonalnak, hiszen a klub filozófiájának köszönhetően a fiatal, többnyire saját nevelésű játékosokra építenek. Nem véletlen a Sándor Károly Labdarúgó Akadémia partnersége, mely rávilágít a kiváló nevelőmunkájukra. Legutóbb a Rákóczifalvát győzték le (5–0), s a tavasszal mindössze egyszer kaptak ki (Jászárokszállás ellen 0–1).



Mesterszemmel

Virágh Ferenc, a Tiszaföldvár edzője: – Igazi rangadó lesz, ennek jegyében is készültünk. Az ősszel kikaptunk fiatal ellenfelünktől, így most vissza akarunk vágni. Nem szeretném, hogy elaltasson bennünket az idei szereplésünk, így az eddigi mentalitásunkra is rá kell tenni egy lapáttal. Szeretnénk otthon tartani a három pontot.

Kemecsi László, a Jászfényszaru edzője: – A tavasz legnehezebb meccse jön. Ők az esélyesek, így nagyobb a veszítenivalójuk is. Nyugodtan készülünk, mivel fiatal csapatunk csak tanulhat az ilyen derbikből. A legerősebb támadósorral rendelkeznek, de mi viszont az egyik legjobb védelemmel. Gólerős az ellenfél, de a saját játékunkat fogjuk játszani, s támadólag lépünk majd fel. Bármi megtörténhet.



További párosítások

Vasárnap: Kisújszállás–Tószeg, Jászárokszállás–Szajol, Jánoshida–Martfű, Tiszapüspöki–KuTE, Rákóczifalva–Karcag, Kunhegyes–Újszász, 15.30.

Szabadnapos: Mezőtúr.