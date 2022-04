Így látták a szakemberek a meccset:



Zsivko Gocics: – Tudtuk, hogy nehéz lesz meccs, küzdöttünk, hajtottunk, sajnos sok hibával vízilabdáztunk. Voltak olyan periódusai az összecsapásnak, amikor az OSC stabilabban játszott nálunk, amihez Lévai Márton révén kiváló kapusteljesítmény is párosult. Elismerés jár ellenfelünknek, megérdemelték a döntőbe jutást.

Varga Dániel: – Biztos voltam benne, hogy ilyen mérkőzés lesz, hiszen mindkét csapat taktikailag, fizikálisan és mentálisan jól felkészült. Négy góllal nyertünk, de nem volt olyan sima az összecsapás, mint azt az eredmény is mutatja. A jó csapatjáték mellett az egyéni kvalitások és Lévai Marci bravúrjai is döntöttek a javunkra. Úgy érzem, hogy ebben a szezonban csapatunk és én is felnőttem a feladathoz.