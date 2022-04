Szólt a síp, megkezdődött a mérkőzés, a lelkes tinédzserek olykor-olykor kissé kapkodva indultak a labdával, ám kétség sem fért hozzá, hogy mindenki a győzelemre játszott. A gólokhoz kitartásra, tehetségre és némi szerencsére is szükség volt.

A kunhegyesi sportcsarnokban pénteken a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Felzárkózó települések (Fete) programjának jóvoltából tartottak labdarúgótornát.

A mérkőzéseken hat csapat – Tiszabő, Tiszabura, Monor, Kunhegyes, Tiszafüred és Tiszagyenda – képviseltette magát.

A tiszaburai fiúk minden nap lejárnak a helyi pályára, hogy tökéletesítsék tudásukat, Kunhegyesre a legnagyobb kupáért érkeztek. Edzőjük Dobó Sándor hetente kétszer tart a tizenhárom éveseknek edzést, egy éve foglalkozik a csapattal.

– Több szempontból is fontos a foci az életükben. Például rendezettek a körülmények, de az edzések rendszerességet is hoznak nekik, elősegíti az integrálódást. A sport összekötő erejéről már nem is beszélve, hiszen a pálya mellett könnyű ismerkedni – mondta Sándor.

– Tizenhárom évesek, de többségük még sosem volt ilyen sportcsarnokban – mutatott a csapatára, majd hozzátette: igyekeznek minél több helyre eljutni.

– Ősszel az MTK stadionba egy hasonló tornán vehettünk részt, igazi élmény volt, ahogy az elért sikerek is, de persze a kudarcot is meg kell tanulni méltósággal viselni.

A helyiek meghívott csapatként szerepeltek a tornán.

– Telefonon kerestek minket a lehetőséggel, természetesen igent mondtunk. Az első mérkőzés a tiszafürediek ellen szoros volt, a szomszéd várak rangadóját végül 3-2-re mi nyertük – mondta büszkén Gorzás Zoltán, edző.

A rendezvény alapvető célja, hogy élményt és sikereket kapjanak a gyerekek a labdarúgáson keresztül. A tapasztalatok szerint a sportolásba kezdőknek még a tanulmányi átlaga is javul.

– Az Észak-Alföldi régió felzárkózó településeinek labdarúgó csapatai mellé az integráció jegyében három további egyesületet hívtunk meg. Az alapfelvetésünk, hogy jelenlét alapú programokat szervezünk, ennek nélkülözhetetlen eleme a sport, ezen keresztül tudjuk a legjobban megszólítani a gyerekeket – nyilatkozta a helyszínen Maka István, Felzárkózó települések sport szakterület vezetője.