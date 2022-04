Az összecsapás két szereplője jelentősen eltérő szezont fut az idei kiírásban. Míg az Arany László vezette Jánoshida igen rapszodikusan szerepel, addig a télen edzőváltáson átesett Tószeg – az újonnan kinevezett Kiss Balázzsal is – meglehetősen stabil teljesítményt nyújt. A hazaiak még épp a kiesőzóna előtt, a középmezőny aljáról várhatják a találkozót, ezzel szemben a vendégcsapat újabb sikerével továbbra is tapadna a dobogósokra. Az őszi találkozójuk a Tószeg magabiztos (3–0) győzelmét hozta, ami ugyan most is benne lehet a pakliban, de ehhez bizonyára lesz egy-két szava a házigazdának is.



A Jánoshida téli felkészülése elég kaotikusra sikeredett, kevés edzéssel és edzőmeccsel. Ennek oka, amatőr futballról lévén szó, a játékosok munkahelyi elfoglaltságában keresendő, illetve az amúgy is szűkös keretükben. Ráadásul távozott két meghatározó fiatal futballistájuk, Klemenc Gergő és Tóth Roland is, akik Cegléden folytatják pályafutásukat. Éppen ezért, a csapat gerincét megerősítve érkezett a védelembe Pető Márk, a középpályára Fekete Gábor, a kapuba pedig Kis Csaba.



A gárda két győzelemmel kezdte a tavaszt, azonban a folytatás nem sok sikert tartogatott a számukra. A Jászfényszaru, a Karcag és Martfű ellen ugyan nem ők voltak az esélyesek, de a kunszentmártoni vereségük valószínűleg nem volt bekalkulálva. A múlt heti, Szajol elleni 3–3-as döntetlenjükkel viszont négy meccs után újra pontot szereztek, aminek még nagy jelentősége lehet az igen szoros mezőny végelszámolásánál.

Érdekesség, hogy ők „büszkélkedhetnek” a harmadik legtöbb kapott góllal (64), s azok nagy része a második félidőben, vagy annak végén esett. A holnapi meccsen alapemberük, Homojovszki Péter eltiltás miatt nem léphet majd pályára.



A Tószeg folytatta őszi menetelését tavasszal is, úgy tűnik tehát, hogy az edzőcsere sem zökkentette ki a csapatot stabilitásából. A télen Kállai Márk csatlakozott a klubhoz, ellenben távozójuk nem volt. Az elmúlt hat találkozót veretlenül vívta meg a gárda, négy győzelem mellett kétszer ikszeltek (Martfű, Mezőtúr) aktuális ellenfelükkel.



Óriási eredménykényszerben sem kell játszaniuk, a célul kitűzött legjobb öt csapat közé kerülést alighanem teljesítik: az egy meccsel többet játszó, hatodik helyezett Kisújszállás tíz pontra van tőlük. Bár az is tény, hogy a nehezebbnek tűnő összecsapásaik még csak most következnek.

A fiatal tréner nem számíthat Aranyos Patrik és Nagy Gábor játékára, jó hír viszont, hogy Bába Tibor súlyos sérülése után újra edzésbe állt.



Mesterszemmel

Arany László, a Jánoshida edzője: – Legutóbb a Szajol ellen nyerhettünk volna, de ezért a hét közben is tenni kellene. Az első négy-öt csapat mögött nagyon szoros az egyformán közepes gárdák alkotta mezőny. A Tószeg jó csapat, fiatalok alkotják, ráadásul új edzővel folytatják, de úgy tűnik, hogy haladnak a Viola Kálmán által kijelölt úton. Nem sok minden szól mellettünk, ráadásul vasárnap játszunk, ami nem feltétlenül kedvező, van egy-két sérültünk is, de megpróbáljuk megnehezíteni a dolgukat, hogy minél jobb eredményt érjünk el.



Kiss Balázs, a Tószeg edzője: – Az első három helyezett jobb lehetőségekkel rendelkezik, így ők az esélyesek a dobogóra, de szeretnénk beleszólni a versenybe. Már hat mérkőzése veretlenek vagyunk, legutóbb a Jászárokszállás ellen a szünetben sikerült rendet rakni a fejekben, és végül magabiztos győzelmet arattunk. Igyekszem továbbvinni volt edzőnk futballról alkotott filozófiáját, nyilván a saját elképzeléseimmel ötvözve. Tudomásom szerint a Jánoshidának van egy eltiltott, meghatározó játékosa, ez a mi malmunkra hajthatja a vizet, de már a kezdő sípszótól oda kell figyelnünk. Ellenfelünk elég kétarcú, képes nagyon jó, illetve nagyon rossz focira is, így minden eshetőségre fel kell készülnünk. Azon leszünk, hogy minél előbb vezetést szerezzünk, hogy utána nyugodtan játszhassuk a saját játékunkat. Masszívan védekező gárdára számítok, akik kivárják a lehetőségeiket, s amint tudnak, kontráznak. Sőt, van pár emberük akikre külön is készülünk, de szeretnénk a kezdetektől fogva rájuk erőltetni az akaratunkat.



További párosítások

Szombat: Jászárokszállás–Mezőtúr, Tiszapüspöki–Szajol, Rákóczifalva–Martfű, Tiszaföldvár–Kunszentmárton, Kunhegyes–Karcag, 16.00.

Vasárnap: Újszász–Jászfényszaru, 16.00.

Szabadnapos: Kisújszállás.