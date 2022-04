A tavalyi két döntős találkozik szerda este, amit nyugodtan lehet szu­per­ran­ga­dó szóval illetni, hiszen a felek a mostani bajnokságban is kulcsszerepet játszanak: a Fal­co ugyanis a listavezető, míg a Szolnok a második helyen tanyázik. Sőt, ha a tabellára pillantunk, látjuk, hogy a szombathelyi gárda a hátralévő öt meccsétől függetlenül megnyeri a középszakaszt, és az élről kezdheti majd a rájátszást.

Az Olajnak viszont legalább még két győzelem kell ahhoz, hogy megőrizze második pozícióját.

Abból az egyiket már szerda este megszerezhetik Bo­jan Szuboticsék. Rá is férne már az Olajra a győzelem, hiszen az idén az alapszakaszban mindkét meccset a vasiak nyerték: 82–69-re és 84–69-re. Ráadásul a legutóbbi két középszakaszbeli összecsapást Körmenden és Fehérváron is elveszítették a piros-feketék. Jó lenne visszatérni a régi formába, ami nem lesz könnyű, hiszen legutóbb Zsíros Péter, Kovács Péter és Tai­wo Sa­mu­el is hiányzott betegség, illetve sérülés miatt az Olaj soraiból, mellettük többen is „félkészen” vállalták a fellépést. Tegyük hozzá, a Fal­có­nál is vannak sérültek és betegek, közülük Benke Szilárd és Kovács Benedek hosszabb időre is kidőlt a sorból.

– Őszintén szólva nem gondolkoztunk túl sokat az ellenfelünkön – nyilatkozta a BB1.hu-nak Gasper Potocnik, az Olaj edzője.

– Sok problémánk van a sérülések miatt. Az lesz leginkább a kérdés, hogy ki az, aki pályára tud majd lépni. Az biztos, hogy nagyon rövid kispaddal fogunk játszani. De rendben, ez nem számít. Aki egészséges, az játszani fog, és megpróbálja majd a legjobbját nyújtani. Tudjuk, hogy ki ellen játszunk, a Falco egy nagyon erős ellenfél. Az biztos, hogy nagyon kemény lesz, de megpróbáljuk majd a legjobbunkat nyújtani és negyven percen keresztül harcolni.