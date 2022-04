Nem a kötelező kategória

Ha a tabellát vesszük alapul, akkor abszolút nem a Szolnoki MÁV a meccs esélyese, hiszen a 18. helyen áll, míg a Szeged a negyedik. Azonban ha az aktuális formát nézzük, már egészen más a helyzet, mivel a kék-fehérek megnyerték a legutóbbi három mérkőzésüket, míg a hazaiak az előző három találkozójukat elveszítették. Ráadásul a kék-feketék múlt héten jókora pofonba szaladtak bele, miután 4–0-ra kikaptak Kecskeméten.

Bár a MÁV esetében mostanában mindig arról esett szó, hogy nyerni kell – egyrészt a bennmaradás szempontjából, másrészt az ellenfelek helyezéséből adódóan –, a zsinórban aratott három siker ellenére ez az összecsapás messze nem a kötelező győzelem kategória. Sőt, a döntetlen is jó eredménynek számítana, már csak annak fényében is, hogy a szolnoki együttesnek az elmúlt években rendre nem sikerült két vállra fektetni a másik Tisza-parti együttest.



Legutóbb 2012. szeptember 29-én tudták legyőzni a mieink ellenfelüket – idegenben 1–0-ra. Azonban most felszabadultan lehet játszania a vendégként pályára lépő MÁV-futballistáknak, hiszen bár a bennmaradás még nincs meg, a teher nem az ő vállukat nyomja, hanem a csapat „mumusát”, amelynek három vereség után javítania kell.



További párosítások

Péntek: Békéscsaba–Győr

Vasárnap: Budafok–Nyíregyháza, III. Kerület–Pécs, Dorog–Kecskemét, Tiszakécske–Siófok, Szentlőrinc–Csákvár, Budaörs–Diósgyőr, Soroksár–Ajka, 17.00.

Hétfő: Haladás–Vasas (tv: M4 Sport), 20.00.



Van hová előrelépni

Semmi sem akar sikerülni tavasszal a Jászberénynek, amely legutóbb a megyei rangadót vesztette el 2–0-ra a Tiszafüreddel szemben. Összességében pedig 12 mérkőzés óta nyeretlenek a kék-fehérek. A 12. helyen álló kis-Loki viszont nem verhetetlen, megmutatta ezt bő két hete a Törökszentmiklós is, amely 4–2-re legyőzte. Igaz, azóta két sikert arattak a debreceniek, de azért így is jó lenne a JFC-nek legalább egy pontot elhoznia. Mindezt két fontos játékosa nélkül kell megtennie, Sá­ros­sy Dániel súlyos bokasérülés, Tóth Olivér pedig sárga lapos eltiltás miatt nem léphet pályára.

Füreden most félig tele lehet a pohár, mert az egész szezont nézve felemás ugyan a szereplés, de szép sikereket is elér a csapat. Azonban a második helyezett DEAC ellen már a döntetlen is jó eredmény lenne, de nehezítő körülmény, hogy a hétgólos Szabó Viktor nem játszhat, viszont a rutinos védő, Mészáros Norbert pályára lépése is kérdés. Mindenesetre hazai pályán egy szoros meccset így is illene lehozni, akármennyire nem a hazaiak az esélyesek.



A miklósiak a szintén a kieső zónában tanyázó Tállyát nem tudták legyőzni múlt héten (2–2), így nem sikerült elmozdulni az utolsó helyről, pedig csak szebb lenne úgy ránézni a tabellára, hogy nem a 20. hely éktelenkedik a csapat neve mellett. Sajnos a hatodik helyezett Sényő vendégeként kisebb győzelmi esélyekkel vághat neki a TFC az összecsapásnak, ám az őszi 0–1 során sem sokon múlott a pontszerzés, így hátha most összejön.



További párosítások

Vasárnap: Újpest II.–Putnok, 11.00, Békéscsaba II.–BKV Előre, 12.00, Füzesgyarmat–Tiszaújváros, Hajdúszoboszló–Eger, Kazincbarcika–Kisvárda II., Tállya–Hidasnémeti, SBTC–Diósgyőr II., 17.00.